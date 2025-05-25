İstanbul'un suç ilçesinde mahalle bir anda savaş yerine döndü

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Talatpaşa Mahallesi 1045’inci sokakta yaşandı. İddiaya göre, köpeğini sokakta serbest bir şekilde dolaştıran bir şahıs ile köpeğin kendilerine saldırdığını iddia ettiği komşuları arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine şahıs, iddiaya göre komşularına inat, köpeğini apartman girişine bağladı.