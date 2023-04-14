İstanbul'un surlarında korkutan manzara

"3 YERDE RESTORASYON ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

İBB Bilim Kurulu üyelerinden İstanbul Teknik Üniversitesi Yüksek İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Feridun Çılı, yıkılan alanın 1987 yılında restore edildiğini ifade ederek, "Sur deyince insanların algıladığı sadece kuleler. Surların bir sürü bölümü var. Sur var, surun kuleleri var, önünde ön sur var, ön surun kuleleri var ve hendek var. Herkesin ilk bakışta görüp algıladığı ana sur ve kuleleri oluyor. Orası 7.2 kilometre, Marmara Denizi'nden Haliç'e kadar. Orası ana surlar ve kuleleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda. 3 yerde restorasyon çalışmaları devam ediyor. Göçen yer ön surlar. Oranın belediye ile alakası yok. Görmediğiniz ön sur ve gerisi Maliye Hazinesi'nin. 7.2 kilometre devam eden kara sularının 3 yerinde şantiye var. Dün yıkılan yer ile ilgili aldığım bilgi şu; 1987 senesinde, surlarda çok yüzeysel bir restorasyon yapıldı ancak restorasyon bile denilemez, göçen kısım da oradaymış. Bir Bilim Kurulu var, kurulun gözetiminde hazırlanan bir restorasyon projesi göz önüne alınarak yürütülüyor. Ben de Bilim Kurulu'ndayım, sistematik olarak toplanılıyor, yapılanlar kontrol ediliyor. Yapılacak olanlara karar veriliyor. Bu restorasyon işi yeniden yapma şeklinde değil ki yıkılan kısım 1987'de yapılan kısım, çok eleştirilmişti. 'İstanbul'un surlarını yeniden inşa mı ediyorsunuz?' diye eleştirilmişti. Böyle yüzeysel bir onarımdı. Oralarda yaşanmaz. Şu an yapılan restorasyon ise onarım falan değil, surları, kuleleri olduğu gibi harabe görünümünde korumak ama yıkılma tehlikesi olmaksızın yapmak." dedi.