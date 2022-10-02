İstanbul'un tarihi surlarında yangın

"TARİHİ BİR YER İÇİN HİÇ İYİ OLMADI"

Yangını gören bir vatandaş, "Ne olduğunu, ne yandığını bilmiyoruz. Dumanları gördük. O kadar çok duman çıktı ki, tarihi bir yer için hiç iyi olmadı. 20 senedir buradan çıkıyorum, buradan gelip geçiyorum, çok üzüldüm yangını görününce" dedi.