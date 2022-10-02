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İstanbul'un tarihi surlarında yangın

Fatih Topkapı'da tarihi surlarda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

İstanbul'un tarihi surlarında yangın - Resim: 1

Yangın, saat 15.30 sıralarında, Sulukule Caddesi üzerinde bulunan tarihi Topkapı Surları'nda çıktı. 

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İstanbul'un tarihi surlarında yangın - Resim: 2

Surlardan dumanların çıktığını görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. 

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İstanbul'un tarihi surlarında yangın - Resim: 3

Alev alan tahta parçaları ve çöpler kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası tarihi surlarda hasar oluştu. 

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İstanbul'un tarihi surlarında yangın - Resim: 4

"TARİHİ BİR YER İÇİN HİÇ İYİ OLMADI"

Yangını gören bir vatandaş, "Ne olduğunu, ne yandığını bilmiyoruz. Dumanları gördük. O kadar çok duman çıktı ki, tarihi bir yer için hiç iyi olmadı. 20 senedir buradan çıkıyorum, buradan gelip geçiyorum, çok üzüldüm yangını görününce" dedi. 

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