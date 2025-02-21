İstanbul'un tarihi yarımadasından kartpostallık kar manzaraları
İstanbul'da dün gece saatlerinde şiddetini artıran kar yağışının ardından Sultanahmet Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Topkapı Sarayı ile çevresi beyaza büründü.
Kaynak: İHA
İstanbul'da dün gece saatlerinde aniden bastıran kar yağışının ardından kent, beyaz bürünen bir güne uyandı.
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Megakentin sembol noktalarından olan Sultanahmet Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Topkapı Sarayı'nın üzeri beyaz örtü ile kaplandı.
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Beyaza bürünen tarihi yarımadadaki mest eden manzara havadan görüntülendi.
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