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İstanbul'un tarihi yarımadasından kartpostallık kar manzaraları

İstanbul'da dün gece saatlerinde şiddetini artıran kar yağışının ardından Sultanahmet Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Topkapı Sarayı ile çevresi beyaza büründü.

Kaynak: İHA
İstanbul'un tarihi yarımadasından kartpostallık kar manzaraları - Resim: 1

İstanbul'da dün gece saatlerinde aniden bastıran kar yağışının ardından kent, beyaz bürünen bir güne uyandı.

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İstanbul'un tarihi yarımadasından kartpostallık kar manzaraları - Resim: 2

Megakentin sembol noktalarından olan Sultanahmet Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Topkapı Sarayı'nın üzeri beyaz örtü ile kaplandı.

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İstanbul'un tarihi yarımadasından kartpostallık kar manzaraları - Resim: 3

Beyaza bürünen tarihi yarımadadaki mest eden manzara havadan görüntülendi.

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İstanbul'un tarihi yarımadasından kartpostallık kar manzaraları - Resim: 4
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