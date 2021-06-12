İstanbul'un ''taşı toprağı altın'' mahalleleri: Ev fiyatları el yakıyor
İstanbul'da konut satışlarının en pahalı olduğu mahalleler belirlendi. Endeksa verilerine göre, ortalama konut metrekare satışlarının en yüksek olduğu mahalleler Sarıyer ilçesinde bulunuyor.
İstanbul'da konut satışlarının en pahalı olduğu mahalleler, gayrimenkul değerlendirme platformu Endeksa tarafından belirlendi.
1 / 53
Platformun verilerine göre, İstanbul genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı mayıs 2021 sonu itibarıyla 4.644 TL, ortalama konut satış fiyatı 529.416 TL, ortalama metrekare kira 18.4 TL, ortalama ev kirası ise 1.769 TL.
2 / 53
Konut metrekare satış fiyatlarının belirlendiği mahallelerde rakamlar şöyle:
3 / 53
RUMELİ HİSARI (SARIYER)
Ortalama metrekare satış fiyatı (TL/m2): 28.371
Ortalama satış fiyatı (TL): 4.737.957
Ortalama metrekare kira (TL/m2): 21,1
Ortalama kira (TL): 2.023
4 / 53