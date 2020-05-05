İstanbul'un taşı toprağı korona! 49 mahallede kırmızı alarm

Esenler

Kısa ve orta dönemde gelir ve iş kaybı yaşaması muhtemel olan, hanehalkı büyüklüğü ve yaş bağımlılık oranı (iş gücünde olmayan nüfusun iş gücüne olan oranı) yüksek hanelerde sosyal ve ekonomik risklerin daha fazla hissedileceğini belirten Şeker, yoksul hanelerdeki yoksulluğun derinleşebileceğini söyledi.