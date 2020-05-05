İstanbul'un taşı toprağı korona! 49 mahallede kırmızı alarm
İstanbul Üniversitesi Şehir Politikaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Şeker, İstanbul'da yaklaşık 10 milyon kişinin yaşadığı 2,5 milyon hanenin Kovid-19 kaynaklı sosyal ve ekonomik riskler taşıdığını bildirdi. Araştırmaya göre yüksek riskli 49 mahalle Esenyurt, Sultanbeyli ve Arnavutköy'de yoğunlaşıyor.
İstanbul Üniversitesi Şehir Politikaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Şeker, İstanbul'da yaklaşık 10 milyon kişinin yaşadığı 2,5 milyon hanenin Kovid-19 kaynaklı sosyal ve ekonomik riskler taşıdığını bildirdi. Araştırmaya göre yüksek riskli 49 mahalle Esenyurt, Sultanbeyli ve Arnavutköy'de yoğunlaşıyor.
İstanbul Üniversitesi Şehir Politikaları Merkezi tarafından korona virüs salgını nedeniyle İstanbul'da sosyal ve ekonomik açıdan riskli mahalleleri belirleyen araştırma yapıldı. Araştırmaya ilişkin değerlendirmede bulunan İstanbul Üniversitesi Şehir Politikaları Merkezi Müdürü Şeker, araştırmada, mahalle ölçeğinde sosyal ve ekonomik göstergeleri içeren ikincil verilerin kullanıldığını anlattı.
Kaynak Yeniçağ: İstanbul'un taşı toprağı korona! 49 mahallede kırmızı alarm
Bağcılar
Şeker, merkezi ve yerel yönetimler ile sivil toplum kuruluşlarının, İstanbul'daki sosyal ve ekonomik risk barındıran alanlara öncelikli olarak müdahale etmesi gerektiğini söyledi.
Esenler
Kısa ve orta dönemde gelir ve iş kaybı yaşaması muhtemel olan, hanehalkı büyüklüğü ve yaş bağımlılık oranı (iş gücünde olmayan nüfusun iş gücüne olan oranı) yüksek hanelerde sosyal ve ekonomik risklerin daha fazla hissedileceğini belirten Şeker, yoksul hanelerdeki yoksulluğun derinleşebileceğini söyledi.