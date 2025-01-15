İstanbul'un ''tekne faresi'' kamerada: 14 tekneyi keyfini çıkarta çıkarta soymuş
İstanbul Fatih'te limanda bağlı bulunan balıkçı teknelerini soyan hırsız güvenlik kameralarına yansıdı. 14 tekneyi soyan hırsızın girdiği son teknede yemek yedikten sonra dinlendiği anlara dair görüntüler de şok etkisi yarattı.
Kaynak: DHA
İstanbul Fatih'te balıkçı teknelerinin bulunduğu limana giren şüpheli, 14 tekneden ses sistemi ve birkaç parça eşya çaldı. Son girdiği teknede yemek yiyen şüpheli, 6 saat dinlendikten sonra limandan uzaklaştı.
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Olay, Salı günü saat 04.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi Küçük Mustafapaşa balıkçı limanında meydana geldi. Limanı çevreleyen demir çitlerden atlayan şüpheli, limanda bağlı teknelere girmeye başladı.
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Şüpheli 14 tekneye girerek ses sistemi ve birkaç parça eşya çaldı. Şüphelinin en son girdiği teknede yaklaşık 6 saat kaldığı belirlendi.
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Teknede yemek yiyen şüpheli, daha sonra limandan uzaklaştı. Şüphelinin, teknelerin kapılarını demir tel kullanarak açtığı tespit edildi.
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