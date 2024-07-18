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  4. İstanbul'un Teksas'ı Esenyurt'ta sıradan bir gün: 2 yaralı var

İstanbul'un Teksas'ı Esenyurt'ta sıradan bir gün: 2 yaralı var

İstanbul Esenyurt'ta 2 kişi aralarında husumet bulunan bir şahıs tarafından sokak ortasında silahla vuruldu. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, saldırı anı kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA
İstanbul'un Teksas'ı Esenyurt'ta sıradan bir gün: 2 yaralı var - Resim: 1

Olay, saat 18.30 sıralarında İstanbul Esenyurt Fatih Mahallesi 933. Sokak üzerinde meydana geldi. 

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İstanbul'un Teksas'ı Esenyurt'ta sıradan bir gün: 2 yaralı var - Resim: 2

İddiaya göre E.B. ve Ş.B isimli iki genç ile aralarında daha önceden tartışma yaşanan V.T. isimli şahıs sokak üzerinde karşılaştı. 

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İstanbul'un Teksas'ı Esenyurt'ta sıradan bir gün: 2 yaralı var - Resim: 3

İki gence elindeki silahla defalarca ateş eden V.T., olay yerinden koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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İstanbul'un Teksas'ı Esenyurt'ta sıradan bir gün: 2 yaralı var - Resim: 4

Silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri sokağı güvenlik şeridi ile kapatırken olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. 

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