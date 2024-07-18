İstanbul'un Teksas'ı Esenyurt'ta sıradan bir gün: 2 yaralı var
İstanbul Esenyurt'ta 2 kişi aralarında husumet bulunan bir şahıs tarafından sokak ortasında silahla vuruldu. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, saldırı anı kameraya yansıdı.
Kaynak: İHA
Olay, saat 18.30 sıralarında İstanbul Esenyurt Fatih Mahallesi 933. Sokak üzerinde meydana geldi.
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İddiaya göre E.B. ve Ş.B isimli iki genç ile aralarında daha önceden tartışma yaşanan V.T. isimli şahıs sokak üzerinde karşılaştı.
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İki gence elindeki silahla defalarca ateş eden V.T., olay yerinden koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri sokağı güvenlik şeridi ile kapatırken olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.
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