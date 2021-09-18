İstanbul'un tüm test sonuçları tek bir adreste
İstanbul'daki aile sağlığı merkezlerinden devlet hastanelerine, eğitim ve araştırma hastanelerinden şehir hastanelerine kadar, hastalardan istenen yüzbinlerce test, "İSLAB Projesi" kapsamında 4 merkezi laboratuvarda aynı standartta çalışılıyor. Hastalardan alınan numuneler sabah 10.00'dan itibaren kuryeler aracılığıyla merkezi laboratuvarlara götürülmeye başlanıyor.
İstanbul'daki aile sağlığı merkezlerinden devlet hastanelerine, eğitim ve araştırma hastanelerinden şehir hastanelerine kadar, hastalardan istenen yüzbinlerce test, "İSLAB Projesi" kapsamında 4 merkezi laboratuvarda aynı standartta çalışılıyor. Hastalardan alınan numuneler sabah 10.00'dan itibaren kuryeler aracılığıyla merkezi laboratuvarlara götürülmeye başlanıyor.
Aile sağlığı merkezi ya da herhangi bir kamu hastanesinde sabah testini veren vatandaş, en geç öğleden sonra 3'te test sonucunu online olarak görebiliyor.
İSLAB Projesi kapsamında Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde İSLAB 1, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde İSLAB 2, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde İSLAB 3 ve Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde İSLAB 4 olmak üzere İstanbul'da ikisi Anadolu, ikisi Avrupa yakasında 4 merkezi laboratuvar kuruldu.
Türkiye'de ilk kez İstanbul'da hayata geçirilen bu proje sayesinde artık vatandaşların eşit standartlarda hizmete kavuşabildiğini anlatan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İl Laboratuvar Koordinatörü Doç. Dr. Cemal Kazezoğlu, "İSLAB'dan önce İstanbul'da 6 tane merkez laboratuvar ile aile sağlığı merkezlerine hizmet veren iki tane Halk Sağlığı Laboratuvarı vardı.