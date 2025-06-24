İstanbul'un ünlü AVM'sinde korkutan yangın
Mall Of İstanbul alışveriş merkezinin mal kabul bölümünde yangın meydana geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kaynak: İHA/DHA
Başakşehir'de bulunan Mall Of İstanbul alışveriş merkezinin mal kabul bölümünde yangın çıktı.
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Kısa sürede dumanlar AVM'nin etrafını kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu çok büyümeden kontrol altına alındı.
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Yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışmalar sürüyor.
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