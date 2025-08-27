İstanbul'un ünlü hastanesinde profesör suç örgütü lideri çıktı!

DOKTOR, HASTA YAKININI ARAYIP, 'HİÇ Mİ BAĞIŞ YAPAMAZSINIZ?' DİYE SORMUŞ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı. Toplam 2 mağdur, 33 şikayetçi ve 11 şüphelinin yer aldığı iddianamede, bazı şikayetçilerin beyanlarına da yer verildi. A.T. isimli bir şikayetçinin iddianamede yer alan beyanında, akciğer biyopsisi için danışmadaki görevlinin yönlendirmesi ile yanındaki kızı ile birlikte Doç. Dr. V.E.'nin gittiğini ve V.E.'nin kendisine durumunun sıkıntılı olduğunu, hemen müdahale edilmesi gerektiğini fakat Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ndeki tüm yerlerin dolu olduğunu söylediğini belirtti. A.T. beyanında, "Doktor V.E. bana tıbbi isimlerini tam hatırlamadığım birkaç materyal söyledi ve bu malzemelerin alınabilmesi için bağış yapıp, yapamayacağımı sordu. Eğer bağış yapabilirsem sıranın bana gelmesini beklemeden ameliyata alınabileceğimi, aksi halde 45 gün beklemem gerektiğini söyledi. Daha sonra kızım, V.E.'nin yönlendirdiği bir kişi ile görüştü ve bağış miktarının 80 bin TL olduğunu öğrendi. Ben de karşılayamayacağımı belirtip, sıramın gelmesini beklemeyi tercih etmek durumunda kaldım. Aradan 2-3 gün geçtikten sonra V.E. kızımı arayarak, 'Hiç mi bağış yapamazsınız? Bakın boya, badana, kağıt, tıbbi malzeme gibi bir çok ihtiyacı var hastanemizin. Bunların bir kısmını karşılayabilirseniz sizi sıra beklemeden ameliyatınıza alırım' demiş. Ben de kızıma, 'Tabi devletimizin hastanesidir. İhtiyaçlarını elimden geldiğince görebilirim' deyip, 10 bin lira bağışlayabileceğimi söyledim" dedi.