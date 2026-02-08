  1. Anasayfa
  4. İstanbul'un ünlü işletmecisi uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı!

İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında Bebek’teki bir spor salonuna düzenlenen operasyonda gözaltına alınan spor salonu işletmecisi Menderes Utku, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA
İstanbul'un ünlü işletmecisi uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Beşiktaş Bebek’teki bir spor salonuna operasyon düzenlendi. 

İstanbul'un ünlü işletmecisi uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı

Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, spor salonunda narkotik madde arama köpeğiyle aramalar gerçekleştirildi.

İstanbul'un ünlü işletmecisi uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı

Yapılan aramalarda suç unsuruna rastlanmazken, spor salonunun işletmecisi Menderes U. gözaltına alındı. 

İstanbul'un ünlü işletmecisi uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı

Menderes U., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

