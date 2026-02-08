İstanbul'un ünlü işletmecisi uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı
İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında Bebek’teki bir spor salonuna düzenlenen operasyonda gözaltına alınan spor salonu işletmecisi Menderes Utku, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Beşiktaş Bebek’teki bir spor salonuna operasyon düzenlendi.
1 / 6
Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, spor salonunda narkotik madde arama köpeğiyle aramalar gerçekleştirildi.
2 / 6
Yapılan aramalarda suç unsuruna rastlanmazken, spor salonunun işletmecisi Menderes U. gözaltına alındı.
3 / 6
Menderes U., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)
4 / 6