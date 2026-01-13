  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İstanbul'un ünlü pastanesine kaçak yapı operasyonu

İstanbul'un ünlü pastanesine kaçak yapı operasyonu

İstanbul'un lüks semti Bebek'te kaçak yapıların yıkım işlemi devam ediyor. Dün Bebek Otel'de yıkım gerçekleştirilirken bugün de Baylan Pastanesi'nin kaçak bölümleri yıkıldı.

Kaynak: DHA
İstanbul'un ünlü pastanesine kaçak yapı operasyonu - Resim: 1

İstanbul'da boğaz hattında bulunan kaçak yapıların yıkım çalışmaları sürüyor. Dün Bebek Otel'in kaçak bölümleri yıkılırken, bugün ise Beşiktaş'taki Baylan Pastanesi'nde çalışmalar başladı. 

1 / 13
İstanbul'un ünlü pastanesine kaçak yapı operasyonu - Resim: 2

İBB ekipleri sabah saatlerinde pastaneye gelerek inceleme yaptı.

2 / 13
İstanbul'un ünlü pastanesine kaçak yapı operasyonu - Resim: 3

Binanın imalathane olarak kullanılan ve yola bakan tarafındaki kaçak bölümler ekipler tarafından yıkılmaya başladı.(DHA)

3 / 13
İstanbul'un ünlü pastanesine kaçak yapı operasyonu - Resim: 4
4 / 13