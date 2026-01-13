İstanbul'un ünlü pastanesine kaçak yapı operasyonu
İstanbul'un lüks semti Bebek'te kaçak yapıların yıkım işlemi devam ediyor. Dün Bebek Otel'de yıkım gerçekleştirilirken bugün de Baylan Pastanesi'nin kaçak bölümleri yıkıldı.
Kaynak: DHA
İstanbul'da boğaz hattında bulunan kaçak yapıların yıkım çalışmaları sürüyor. Dün Bebek Otel'in kaçak bölümleri yıkılırken, bugün ise Beşiktaş'taki Baylan Pastanesi'nde çalışmalar başladı.
İBB ekipleri sabah saatlerinde pastaneye gelerek inceleme yaptı.
Binanın imalathane olarak kullanılan ve yola bakan tarafındaki kaçak bölümler ekipler tarafından yıkılmaya başladı.(DHA)
