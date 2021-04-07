İstanbul'un ''uyuşturucu haritası'' çıkarıldı! En çok hangi ilçede kullanılıyor?
İstanbul'da atık sur arıtma tesislerinden alınan örneklerle yapılan analiz, hangi ilçede, ne yoğunlukta uyuşturucu kullanıldığını ortaya koydu. Gelir düzeyinin düşük seviyede olduğu Arnavutköy ilçesinin yer aldığı bölge, uyuşturucu tüketiminin en yüksek olduğu bölgelerden biri oldu.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Adli Bilimler ve Adli Tıp Enstitüsü akademisyenleri Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu, Dr. Selda Mercan, Merve Kuloğlu Genç'in "Atık Sulardan Uyuşturucu ve Diğer Psikoaktif Maddelerin İzlenmesi" başlıklı projelerinin sonuçları ortaya çıktı.
Water Research Dergisi’nde yayınlanan “İstanbul’da Geçici-Zamana Bağlı Yasadışı Uyuşturucu, Alkol Ve Tütün Eğilimlerinin Araştırılması: 14 Arıtma Tesisinin Atık Su Analizi” başlıklı makale, analiz edilen atık su üzerinden İstanbul’daki uyuşturucu kullanım oranına ilişkin önemli bilgiler verdi. Araştırma geçen yılın Mart, Haziran, Eylül ve Aralık dönemlerini kapsıyor.
LİSTEDE İKİNCİ SIRADA
Milliyet gazetesinde yer alan araştırmada, dünyanın en büyük ülkelerinin kalabalık kentleri ile de karşılaştırmalı örneklere yer verildi. Amsterdam, Barselona, New York, Münih, Berlin, Zürih, Şangay gibi metropollerde kullanılan uyuşturucu çeşidi ve oranı İstanbulla karşılaştırıldı.
Sonuçlara göre, İstanbul esrar kullanımında 10 kentin yer aldığı listede Barselona’dan sonra ikinci sırada yer aldı. Eroin kullanımında da ABD’nin New York kentinin ardından ikinci sırada yer alan İstanbul, kokain kullanımında ise başka kentlerin gerisinde yer alıyor. Listede Adana ise New York ve İstanbul’dan sonra en fazla esrar kullanılan üçüncü il konumunda.