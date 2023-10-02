İstanbul'un üzerini kaplayan yağmur bulutları böyle görüntülendi

İstanbul’da perşembe günü ve hafta sonu sağanak yağış etkili olmuş, bölgesel yağışlar nedeniyle bazı yolları ve binaları su basmıştı. Bugün de aralıklarla yağış beklenen İstanbul'un bazı bölgelerini kaplayan yağmur bulutları havadan görüntülendi.