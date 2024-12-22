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İstanbul'un ''vukuatlı'' üst geçidinde yine kaza

İstanbul Bakırköy'de, daha önce de kazaların yaşandığı üst geçide, üzerinde kamyon bulunan TIR çarptı. Kaza anı ise cep telefonu görüntüsüne yansıdı.

Kaynak: DHA
İstanbul'un ''vukuatlı'' üst geçidinde yine kaza - Resim: 1

Kaza, akşam saatlerinde Yeşilköy Sahilyolu Rauf Orbay Caddesi'nde, Florya istikametindeki Ataköy Marmaray üst geçidinde meydana geldi.

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İstanbul'un ''vukuatlı'' üst geçidinde yine kaza - Resim: 2

İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde bulunan TIR, şoförünün yüksekliği hesaplayamaması üzerine üst geçide çarptı.

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İstanbul'un ''vukuatlı'' üst geçidinde yine kaza - Resim: 3

Kazanın etkisiyle TIR’ın dorsesinde bulunan kamyon, yola savruldu.

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İstanbul'un ''vukuatlı'' üst geçidinde yine kaza - Resim: 4

O anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınırken, yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

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