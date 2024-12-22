İstanbul'un ''vukuatlı'' üst geçidinde yine kaza
İstanbul Bakırköy'de, daha önce de kazaların yaşandığı üst geçide, üzerinde kamyon bulunan TIR çarptı. Kaza anı ise cep telefonu görüntüsüne yansıdı.
Kaynak: DHA
Kaza, akşam saatlerinde Yeşilköy Sahilyolu Rauf Orbay Caddesi'nde, Florya istikametindeki Ataköy Marmaray üst geçidinde meydana geldi.
1 / 7
İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde bulunan TIR, şoförünün yüksekliği hesaplayamaması üzerine üst geçide çarptı.
2 / 7
Kazanın etkisiyle TIR’ın dorsesinde bulunan kamyon, yola savruldu.
3 / 7
O anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınırken, yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
4 / 7