İstanbul'un yangın haritası çıkarıldı

EN ÇOK YANGIN AVRUPA YAKASINDA ESENYURT, ANADOLU YAKASI'NDA PENDİK'TE ÇIKTI

İstanbul İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, "İtfaiye Daire Başkanlığı'nın iki ana müdahale müdürlüğü var. Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası İtfaiye Müdürlükleri. Dolayısıyla kendi içimizde de bu yangınlara müdahaleleri Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası olarak ayırıyoruz. Avrupa yakasının personel açısından dağılımı yüzde 65 civarında, Anadolu yakasında yüzde 35 civarında. Sebebi şu, Avrupa Yakasındaki yangın sayımızın miktarı, Anadolu yakasındaki yangın sayısı miktarından daha fazla. Bütün çıkan yangınların yüzde 68 civarı Avrupa Yakasında, yüzde 31,8 civarı ise Anadolu Yakasında gerçekleşti. En fazla yangının çıktığı ilçemiz Avrupa Yakasında Esenyurt, en az yangının çıktığı ilçemiz ise Bakırköy. Anadolu yakasında ise en fazla yangın Pendik'te en az yangın da Adalar ilçemizde gerçekleşti" dedi.