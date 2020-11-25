İstanbul'un yangın haritası çıkarıldı
İstanbul'da bu yıl yangın sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 azalırken yangınların en büyük nedeninin sigara ve elektrik kontağı olduğu açıklandı.
İstanbul'da, 2020 yılının ilk 10 ayına ait yangın verilerini açıkladı. Verilere göre, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yangın sayısı, yüzde 7,6 azaldı.
İstanbul İtfaiyesi, 2020 yılının ilk 10 ayında yangın, sıkışmalı trafik kazası, can kurtarma, su baskını gibi toplam 55 bin 419 olaya müdahale etti.
İtfaiyenin açıkladığı verilere göre, yılın ilk 10 ayında İstanbul'da çıkan toplam yangın sayısı, 17 bin 697 olarak kaydedildi. Geçen yıl ise bu sayı 19 bin 161'di.
EN ÇOK YANGINA SİGARA NEDEN OLUYOR
İstanbul'daki 10 yangından 7'si sigara ve elektrik kontağı nedeniyle çıktı. Sigaranın neden olduğu yangınlar, toplam yangın sayısının yüzde 40,55'ini oluşturuyor.
Yangınların yüzde 68,5'i Avrupa yakasında, yüzde 31,5'u ise Anadolu yakasında meydana geldi.
Avrupa yakasında en çok yangın çıkan ilçe Esenyurt, Anadolu yakasında ise Pendik olarak kaydedildi.
EN ÇOK YANGIN AVRUPA YAKASINDA ESENYURT, ANADOLU YAKASI'NDA PENDİK'TE ÇIKTI
İstanbul İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, "İtfaiye Daire Başkanlığı'nın iki ana müdahale müdürlüğü var. Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası İtfaiye Müdürlükleri. Dolayısıyla kendi içimizde de bu yangınlara müdahaleleri Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası olarak ayırıyoruz. Avrupa yakasının personel açısından dağılımı yüzde 65 civarında, Anadolu yakasında yüzde 35 civarında. Sebebi şu, Avrupa Yakasındaki yangın sayımızın miktarı, Anadolu yakasındaki yangın sayısı miktarından daha fazla. Bütün çıkan yangınların yüzde 68 civarı Avrupa Yakasında, yüzde 31,8 civarı ise Anadolu Yakasında gerçekleşti. En fazla yangının çıktığı ilçemiz Avrupa Yakasında Esenyurt, en az yangının çıktığı ilçemiz ise Bakırköy. Anadolu yakasında ise en fazla yangın Pendik'te en az yangın da Adalar ilçemizde gerçekleşti" dedi.