İstanbul'un yanı başında... Güne beyaz örtüyle uyandılar

Kartepe'de bulunan otelin genel müdürü Korhan Oymak, "Sezona hazırlıklarımız tamamlandı. 17 pistimizin tamamı şu anda hazır. Kar yağışının devamını bekliyoruz. Bu şekilde devam ederse 2 hafta içinde pistlerimiz kayak için hazır olacak. 40 santimetre kar kalınlığına ulaştığımızda kayak yapabileceğiz" dedi.