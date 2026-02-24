İstanbul'un yarısında ışıklar sönecek: 22 ilçede dev elektrik kesintisi!
İstanbul’da enerji altyapısını güçlendirmek amacıyla yürütülen planlı bakım çalışmaları devam ediyor. 25 Şubat Çarşamba günü, Avrupa Yakası'ndaki 22 ilçede bazı mahalle ve sokaklara elektrik verilemeyecek. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (BEDAŞ) paylaştığı listeye göre, Bakırköy'den Esenyurt'a, Beşiktaş'tan Sarıyer'e kadar geniş bir alanda elektrik kesintisi uygulanacak. İşte 25 Şubat 2026 İstanbul elektrik kesintisi listesi...
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
