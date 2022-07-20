İstanbul'un yıldızı oldu: Ayda 2 milyon test sonuçlandırılıyor

Laboratuvarda testlerin hızla sonuçlandırıldığını anlatan Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı Eğitim İdari Sorumlusu Doç. Dr. Alper Gümüş, “Yaklaşık 2 yıl oldu laboratuvarımızın açılışından bu yana. Böyle büyük bir komplekse laboratuvar hizmeti vermek oldukça özelleşmiş çalışma alanlarını gerektiriyor. Çünkü laboratuvar hizmeti genel olarak üç aşamaya ayrılıyor; ölçüm öncesi, ölçüm ve sonrası. 125 tane kan alma birimimiz var. Poliklinik hizmeti veren noktalardan, onun dışında yataklı servislerimizden örnekler hızlıca laboratuvara gelmeli ki bozulmadan biz bunları çalışabilmeliyiz. Laboratuvarımıza günde yaklaşık 15 bin tüp kabul ediyoruz. Bu, aylık olarak düşündüğümüzde 2 milyona yakın testi raporladığımız anlamına geliyor. Bu örnek taşınması işi hastanelerde genel bir sorun, biz bunu pnömatik sistem ağıyla çözdük. 300'e yakın gönderim istasyonu var hastanemizin genelinde dağılan, buradan alınan kanlar kan alma kapsülleri içinde laboratuvarımıza yollanıyor. Ortalama 3 ya da 5 dakika içinde laboratuvarımıza ulaşıyor. Biz bunları hızlıca alıyoruz, daha sonrasında laboratuvarımızda toplam laboratuvar otomasyonu konsepti içinde hızlıca el değmeden diyebileceğimiz bir biçimde çalışıyoruz. Laboratuvarımıza gelen örnekler öncelikle pnömatik modüllerle bir ön işlemden geçiriliyor. Sonrasında rutin testler olarak adlandırdığımız biyokimya testleri hormon, kan sayım, hepatit ya da seroloji testlerinin çalışılacağı çalışma analizörlerine, modüllerine bilgisayar tarafından yönlendiriyor. Çalışma işlemi gerçekleştirildikten sonra bunların ön değerlendirmesi yapılıyor, çalışan teknisyen arkadaşlarımızca sonrasında onay destek sisteminden de yararlanılarak onaylayıp raporluyoruz. Çalışma bitince örneklerin işi bitmiş olmuyor. Örnekleri saklıyoruz ki belli durumlarda yeniden çalışılmaları gerekebiliyor" şeklinde konuştu.