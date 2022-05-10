İşte 0.99 faizli konut kredisi veren bankalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıkladığı yeni konut finansmanı çalışmasının detayları da hangi bankaların kredi vereceği de belli oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 9 Mayıs 2022 Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası yapmış olduğu açıklamalar, vatandaşın tarafından ilgiyle karşılandı. İlk kez konut sahibi olacaklar için 3 ayrı paket halinde konut finansmanının sunulacağını duyuran Erdoğan’ın açıklamalarının ardından, dar ve orta kesim aileleri ev sahibi yapacak olan 0.99 faizli konut kredisi verecek olan bankalar da belli oldu.
1 / 3
Düşük faizli konut kredisi verecek olan bankalar ise Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası gibi kamu bankaları olacak.
2 / 3
Bu bankalar, 0,98 ile 0,89 faiz oranları ile konut kredisi kullandıracak. İlerleyen günlerde özel ve kamu bankalarına ait katılım bankalarının da bu kampanyaya dahil olacağı, öngörüler arasında yer alıyor.
3 / 3