İşte 0.99 faizli konut kredisi veren bankalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 9 Mayıs 2022 Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası yapmış olduğu açıklamalar, vatandaşın tarafından ilgiyle karşılandı. İlk kez konut sahibi olacaklar için 3 ayrı paket halinde konut finansmanının sunulacağını duyuran Erdoğan’ın açıklamalarının ardından, dar ve orta kesim aileleri ev sahibi yapacak olan 0.99 faizli konut kredisi verecek olan bankalar da belli oldu.