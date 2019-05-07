İşte 10 soruda İstanbul seçiminin tekrarı
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararının ardından İstanbul'daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 31 bin 124 sandıkta 23 Haziran Pazar günü yeniden oy kullanacak.
YSK, AK Parti'nin İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili itirazında kararını verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının iptaline karar verildi. Bu durumda, İstanbul'daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 31 bin 124 sandıkta 23 Haziran Pazar günü yeniden oy verecek. AA muhabiri yenileme seçimiyle ilgili merak edilenleri derledi. İşte 10 soruda yenilenecek İstanbul seçimleri.
1 - Seçmene kaç oy pusulası verilecek?
23 Haziran Pazar günü yapılacak seçimde, seçmenin önüne sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait oy pusulası konulacak. Birleşik oy pusulalarının basımında 31 Mart 2019'da yapılan seçim için uygulanan esaslar aynen uygulanacak.
2 - Yeni seçimde hangi işlemler tekrar edilecek?
Yeniden yapılması gereken seçimler, bu seçimin tekrarı ve seçimin devamı niteliğinde olduğu için sadece oy verme işlemleri tekrarlanacak.