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  3. 07 Mayıs 2019 15:08

İşte 10 soruda İstanbul seçiminin tekrarı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararının ardından İstanbul'daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 31 bin 124 sandıkta 23 Haziran Pazar günü yeniden oy kullanacak.

İşte 10 soruda İstanbul seçiminin tekrarı

YSK, AK Parti'nin İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili itirazında kararını verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının iptaline karar verildi. Bu durumda, İstanbul'daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 31 bin 124 sandıkta 23 Haziran Pazar günü yeniden oy verecek. AA muhabiri yenileme seçimiyle ilgili merak edilenleri derledi. İşte 10 soruda yenilenecek İstanbul seçimleri.

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İşte 10 soruda İstanbul seçiminin tekrarı

1 - Seçmene kaç oy pusulası verilecek?
23 Haziran Pazar günü yapılacak seçimde, seçmenin önüne sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait oy pusulası konulacak. Birleşik oy pusulalarının basımında 31 Mart 2019'da yapılan seçim için uygulanan esaslar aynen uygulanacak.

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İşte 10 soruda İstanbul seçiminin tekrarı

2 - Yeni seçimde hangi işlemler tekrar edilecek?
Yeniden yapılması gereken seçimler, bu seçimin tekrarı ve seçimin devamı niteliğinde olduğu için sadece oy verme işlemleri tekrarlanacak.

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İşte 10 soruda İstanbul seçiminin tekrarı

3- Hangi partiler seçime katılabilecek?
31 Mart 2019'da yapılan seçime katılan siyasi partiler bu seçime de katılabilecek.

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