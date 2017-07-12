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  3. 12 Temmuz 2017 18:25

İşte 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin detayları

Cumhurbaşkanlığı'nda, darbe girişiminin birinci yıl dönümünde düzenlenecek anma programında, Ankara'da açılışı yapılacak '15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin tasarım teması ve mimari bilgileriyle görselleri paylaşıldı.

İşte 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin detayları

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Cumartesi günü açılacak abidede, darbe girişiminde şehit olan 249 kişinin isimleri ve taş baskı resimleri yer alacak.

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İşte 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin detayları

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nin açıklamasında, '15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin genel özellikleri, şöyle sıralandı:

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İşte 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin detayları

Anıt Yüksekliği : 31.4m / Anıtın Taban Alanı: 500 m2 / Anıtın Toplam Alanı: 2500 m2 / Anıtın ana konstrüksiyonunda 125ton çelik kullanılmıştır.

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İşte 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin detayları

Anıtın ana konstrüksiyonu üzeri ve çevresi 3400m2 Safranbolu Eflani fosilli rustik yeşil mermeri kullanılarak kaplanacaktır.

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