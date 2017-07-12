İşte 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin detayları
Cumhurbaşkanlığı'nda, darbe girişiminin birinci yıl dönümünde düzenlenecek anma programında, Ankara'da açılışı yapılacak '15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin tasarım teması ve mimari bilgileriyle görselleri paylaşıldı.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Cumartesi günü açılacak abidede, darbe girişiminde şehit olan 249 kişinin isimleri ve taş baskı resimleri yer alacak.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nin açıklamasında, '15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin genel özellikleri, şöyle sıralandı:
Anıt Yüksekliği : 31.4m / Anıtın Taban Alanı: 500 m2 / Anıtın Toplam Alanı: 2500 m2 / Anıtın ana konstrüksiyonunda 125ton çelik kullanılmıştır.