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  3. 20 Aralık 2019 10:15

İşte 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son durum

1915 Çanakkale Köprüsü yükselmeye devam ediyor. Son yapılan çalışmaların ardından tarihi köprünün ayaklarının uzunluğu 100 metreye ulaştı. Peki, Çanakkale Köprüsü'nün özellikleri ne olacak? Çanakkale Köprüsü ne zaman açılaca

İşte 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son durum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya mevkii ile Gelibolu'nun Sütlüce mevkii arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları her geçen gün biraz daha yükselmeye devam ediyor.

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İşte 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son durum

Eylül ayında, her iki yakadaki köprü ayakları arasında bağ krişi montajı yapılmıştı.

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İşte 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son durum

Bu kez de son yapılan çalışmaların ardından tarihi köprünün Avrupa yakasındaki deniz içindeki kesonları üzerine 9'uncu, Anadolu yakasındaki kesonları üzerine de 10'uncu bloklarının yerleştirilmesiyle köprünün ayakları 100 metre yüksekliğe ulaştı.

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İşte 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son durum

Tamamlandığında 318 metreye kadar ulaşacak olan köprü ayakları bu montajın ardından biraz daha yükseldi.

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