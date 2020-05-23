İşte 2020 personel alım ilanları
2020 personel alımı ilanları yayımlandı. Farklı pozisyonlarda birçok iş ilanı bekleyen vatandaşlar için birçok üniversite ve kamu kurumundan açıklama geldi. Yayımlanan ilanlara göre, alım yapılacak kadrolar, başvuru şartları ve kontenjanlar belli oldu.
TÜBİTAK Uzman/Uzman Yardımcısı alım ilanı Resmî Gazete Yayım Tarihi:12.05.2020 Son başvuru Tarihi: 02.06.2020
TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsüne 15 personel alınacak Resmî Gazete Yayım Tarihi: 22.05.2020 Son başvuru Tarihi:12.06.2020
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 122 Sözleşmeli Personel alıyor Resmî Gazete Yayım Tarihi: 15.05.2020 Son başvuru Tarihi: 12.06.2020 23:59