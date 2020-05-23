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  3. 23 Mayıs 2020 13:15

İşte 2020 personel alım ilanları

2020 personel alımı ilanları yayımlandı. Farklı pozisyonlarda birçok iş ilanı bekleyen vatandaşlar için birçok üniversite ve kamu kurumundan açıklama geldi. Yayımlanan ilanlara göre, alım yapılacak kadrolar, başvuru şartları ve kontenjanlar belli oldu.

İşte 2020 personel alım ilanları

TÜBİTAK Uzman/Uzman Yardımcısı alım ilanı Resmî Gazete Yayım Tarihi:12.05.2020 Son başvuru Tarihi: 02.06.2020

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İşte 2020 personel alım ilanları

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsüne 15 personel alınacak Resmî Gazete Yayım Tarihi: 22.05.2020 Son başvuru Tarihi:12.06.2020

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İşte 2020 personel alım ilanları

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 122 Sözleşmeli Personel alıyor Resmî Gazete Yayım Tarihi: 15.05.2020 Son başvuru Tarihi: 12.06.2020 23:59

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İşte 2020 personel alım ilanları

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi alıyor Resmî Gazete Yayım Tarihi:13.05.2020 Son başvuru Tarihi: 27.05.2020

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