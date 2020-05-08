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  3. 08 Mayıs 2020 14:49

İşte 2020'nin en çok satan telefonları

Corona virüs salgını ile düşüş trendine giren akıllı telefon sektöründe satış rakamları belli oldu. İngiltere'de faaliyet gösteren teknoloji analizi kuruluşu Canalys 2020’nin ilk 3 ayında en çok satın alınan akıllı telefon modellerini açıkları.

İşte 2020'nin en çok satan telefonları

10- iPhone 11 Pro: Apple en pahalı ikinci cihazı konumundaki model 3 ayda 3 milyon sattı.

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İşte 2020'nin en çok satan telefonları

9- Xiaomi Redmi 8A: 3 milyon satış bandında olan cihaz 9’uncu sırada yer aldı.

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İşte 2020'nin en çok satan telefonları

8- Samsung Galaxy A01: Cihaz 2020’nin ilk 3 ayında 4 milyon adet sattı.

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İşte 2020'nin en çok satan telefonları

7- Samsung Galaxy A20s: Listeye 7’nci sıradan giriş yapan Samsung’un bir başka modeli olan A20s ise 4 milyonun biraz üzerinde satış rakamına ulaştı.

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