İşte 2020'nin en çok satan telefonları

Corona virüs salgını ile düşüş trendine giren akıllı telefon sektöründe satış rakamları belli oldu. İngiltere'de faaliyet gösteren teknoloji analizi kuruluşu Canalys 2020’nin ilk 3 ayında en çok satın alınan akıllı telefon modellerini açıkları.
10- iPhone 11 Pro: Apple en pahalı ikinci cihazı konumundaki model 3 ayda 3 milyon sattı.
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9- Xiaomi Redmi 8A: 3 milyon satış bandında olan cihaz 9’uncu sırada yer aldı.
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8- Samsung Galaxy A01: Cihaz 2020’nin ilk 3 ayında 4 milyon adet sattı.
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7- Samsung Galaxy A20s: Listeye 7’nci sıradan giriş yapan Samsung’un bir başka modeli olan A20s ise 4 milyonun biraz üzerinde satış rakamına ulaştı.