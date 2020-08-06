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  3. 06 Ağustos 2020 16:16

İşte 2021 yılının resmi tatil günleri

Bu yıl bayram tatilleri geride kaldı. Çalışanlar 2021 yılının resmi tatil günlerini merak etmeye başladı. İşte 2021 yılının resmi tatil takvimi...

İşte 2021 yılının resmi tatil günleri

Bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı geride kaldı. Çalışanların gözü 2021 yılı resmi tatil takvimine çevrildi. Bazı özel sektör çalışanları ve kamu personelleri 2021 yılında 104 gün Cumartesi ve Pazar günü olmak üzere hafta sonu izni kullanacak.

Peki resmi tatiller hangi günlere denk geliyor? İşte 2021 yılının resmi tatil takvimi...

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İşte 2021 yılının resmi tatil günleri

2021 RESMİ TATİL GÜNLERİ
Resmi tatil olan milli bayramlar:

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2021 Cuma

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2021 Çarşamba

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü: 1 Mayıs 2021 Cumartesi

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İşte 2021 yılının resmi tatil günleri

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2021 Perşembe

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2021 Pazartesi

Cumhuriyet Bayramı: 28 Ekim 2021 Perşembe - 29 Ekim 2021 Cuma, 1.5 gün tatil.

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İşte 2021 yılının resmi tatil günleri

2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı: 13 Şubat 2021 Cumartesi Receb ayının ilk günü.

Regaib Kandili: 18 Şubat 2021 Perşembe

Miraç Kandili: 10 Mart 2021 Çarşamba

Şaban ayının başlangıcı: 14 Mart 2021 Pazar

Berat Kandili: 27 Mart 2021 Cumartesi

Ramazan ayının başlangıcı: 13 Nisan 2021 Salı

Kadir gecesi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi

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