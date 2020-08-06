İşte 2021 yılının resmi tatil günleri

Bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı geride kaldı. Çalışanların gözü 2021 yılı resmi tatil takvimine çevrildi. Bazı özel sektör çalışanları ve kamu personelleri 2021 yılında 104 gün Cumartesi ve Pazar günü olmak üzere hafta sonu izni kullanacak.



Peki resmi tatiller hangi günlere denk geliyor? İşte 2021 yılının resmi tatil takvimi...