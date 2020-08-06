İşte 2021 yılının resmi tatil günleri
Bu yıl bayram tatilleri geride kaldı. Çalışanlar 2021 yılının resmi tatil günlerini merak etmeye başladı. İşte 2021 yılının resmi tatil takvimi...
Bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı geride kaldı. Çalışanların gözü 2021 yılı resmi tatil takvimine çevrildi. Bazı özel sektör çalışanları ve kamu personelleri 2021 yılında 104 gün Cumartesi ve Pazar günü olmak üzere hafta sonu izni kullanacak.
Peki resmi tatiller hangi günlere denk geliyor? İşte 2021 yılının resmi tatil takvimi...
2021 RESMİ TATİL GÜNLERİ
Resmi tatil olan milli bayramlar:
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2021 Cuma
Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2021 Çarşamba
1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü: 1 Mayıs 2021 Cumartesi
Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2021 Perşembe
Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2021 Pazartesi
Cumhuriyet Bayramı: 28 Ekim 2021 Perşembe - 29 Ekim 2021 Cuma, 1.5 gün tatil.
2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı: 13 Şubat 2021 Cumartesi Receb ayının ilk günü.
Regaib Kandili: 18 Şubat 2021 Perşembe
Miraç Kandili: 10 Mart 2021 Çarşamba
Şaban ayının başlangıcı: 14 Mart 2021 Pazar
Berat Kandili: 27 Mart 2021 Cumartesi
Ramazan ayının başlangıcı: 13 Nisan 2021 Salı
Kadir gecesi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi