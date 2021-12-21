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  4. İşte 2021'de hafızalara kazınan fotoğraflar! Türkiye'den 3 kare listede

İşte 2021'de hafızalara kazınan fotoğraflar! Türkiye'den 3 kare listede

Fransa merkezli haber ajansı AFP, 2021 yılına damga vuran fotoğrafları seçti. Dünyanın dört bir yanından fotoğrafların bulunduğu listede Türkiye'den 3 kare yer aldı.

Bahçesaray Devlet Hastanesi'nden Doktor Akay Kaya ve hemşire Yıldız Ayten, Van'daki Güneyyamaç köyüne 65 yaş ve üstü sakinlere Sinovac aşısı yapmak için geliyor.

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Irak'ın Kerbala kentinde Şii Müslüman takviminin en kutsal günü olan Aşure'yi anmak için bir araya gelen Müslümanlar

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Yeni Delhi'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kurbanlar yakılıyor

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Batı Şeria'daki Ürdün vadisinin üzerindeki kuşlar ve oluşan inanılmaz görüntü

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