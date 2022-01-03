İşte 2022 zamlı emekli maaşları! Kuruşu kuruşuna hesaplandı
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla emekli maaşı zam oranı da belli oldu. İşte 2022 yılının zamlı emekli maaşları...
Başta işçi, memur ve emeklilerin merakla beklediği enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı.TÜİK verilerine göre enflasyon aralık döneminde yüzde 13,58 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 36,08 olarak açıklandı. Enflasyon böylece son 19 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
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Buna göre memur ve memur emeklileri yüzde 22,48 ek zam alacak. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 25,48 zam olacak. Ancak ekonomideki kötü gidişat nedeniyle refah payının da gündeme gelmesi bekleniyor.
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Peki emekli maaşları ne kadar olacak? Zam oranın belli olmasının ardından milyonlarca vatandaş maaş hesabı yapmaya başladı. İşte SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşları...
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