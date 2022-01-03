İşte 2022 zamlı emekli maaşları! Kuruşu kuruşuna hesaplandı

Başta işçi, memur ve emeklilerin merakla beklediği enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı.TÜİK verilerine göre enflasyon aralık döneminde yüzde 13,58 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 36,08 olarak açıklandı. Enflasyon böylece son 19 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.