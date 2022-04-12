İşte 2022'nin en zengin 10 kadını

Forbes'un her yıl yayımladığı 2 bin 668 milyarderin bulunduğu “Dünyanın En Zengin İnsanları” listesinde bu yıl 327 kadın yer alıyor. Forbes, kadın milyarder sayısının çok olmadığını belirtirken, en zengin 10 kadın milyarderin net varlığının 401 milyar dolara eş değer olduğunu ifade ediyor. 90 kadın milyarderin olduğu ABD, en çok kadın milyarderin bulunduğu ülke konumunda. ABD'yi 63 kadın milyarderle Çin, 35 kadın milyarderle Almanya takip ediyor. İşte 2022'de dünyanın en zengin 10 kadını: