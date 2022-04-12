İşte 2022'nin en zengin 10 kadını
İşte Forbes'un her yıl yayımladığı “Dünyanın En Zengin İnsanları” listesinde bulunan en zengin 10 kadın...
Forbes'un her yıl yayımladığı 2 bin 668 milyarderin bulunduğu “Dünyanın En Zengin İnsanları” listesinde bu yıl 327 kadın yer alıyor. Forbes, kadın milyarder sayısının çok olmadığını belirtirken, en zengin 10 kadın milyarderin net varlığının 401 milyar dolara eş değer olduğunu ifade ediyor. 90 kadın milyarderin olduğu ABD, en çok kadın milyarderin bulunduğu ülke konumunda. ABD'yi 63 kadın milyarderle Çin, 35 kadın milyarderle Almanya takip ediyor. İşte 2022'de dünyanın en zengin 10 kadını:
1- L’Oreal’ın sahibi olan Françoise Bettencourt Meyers’ın net serveti, 74.8 milyar dolar… Meyers, bir Fransa vatandaşı…
2- ABD merkezli mağazalar zinciri Walmart’ın yönetim kurulu üyesi Alice Walton, 65.3 milyar dolarlık net servetiyle listeye ikinci sıradan giriş yaptı.
3- 60 milyar dolarlık servetini 2019'da ölen kocası David Koch'tan miras alan isim Julia Koch, listeye giren bir diğer ABD vatandaşı…