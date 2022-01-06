İşte 2022'nin merakla beklenen korku filmleri

Fresh

ABD gösterim tarihi: 20 Ocak (Türkiye gösterim tarihi belirsiz)

Fresh'in kendisini ve sorunlu kız kardeşini geçindirebilmesi için işe ihtiyacı vardır. Alkolik olan babasından bu zamana kadar satranç öğrenmek dışında hiçbir şey almamıştır. Kararlılığı ve zekası sayesinde girdiği işte patronunun güvenini kazanan Fresh, çok hoş olmasa da devamlılığı olan bir düzene girer. Fakat eski sınıf arkadaşının öldürülmesine yanlışlıkla tanık oldunca kendisi de hedef haline gelir.