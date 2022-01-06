İşte 2022'nin merakla beklenen korku filmleri
Sinema dergisi Variety, bu aydan itibaren gösterime girecek olan ve beklentinin yüksek olduğu korku filmlerini sıraladı. İşte o yapımlar...
Scream (Çığlık)
Gösterim tarihi: 14 Ocak
Scream filminin beşinci devam halkası olan yapımda, bir dizi korkunç suçu kimin işlediğini bulmak için memleketine geri dönen bir kadının hikayesini konu ediyor. 25 yıl önce korkunç cinayetlerle çalkalanan Woodsboro kasabası, yeni bir katille karşı karşıyadır. Hayalet maskesini takan katil, kasabanın kanlı geçmişine ait sırları yeniden canlandırmak için bir grup gencin peşine düşer.
Fresh
ABD gösterim tarihi: 20 Ocak (Türkiye gösterim tarihi belirsiz)
Fresh'in kendisini ve sorunlu kız kardeşini geçindirebilmesi için işe ihtiyacı vardır. Alkolik olan babasından bu zamana kadar satranç öğrenmek dışında hiçbir şey almamıştır. Kararlılığı ve zekası sayesinde girdiği işte patronunun güvenini kazanan Fresh, çok hoş olmasa da devamlılığı olan bir düzene girer. Fakat eski sınıf arkadaşının öldürülmesine yanlışlıkla tanık oldunca kendisi de hedef haline gelir.
Orphan: First Kill
ABD gösterim tarihi: 28 Ocak (Türkiye gösterim tarihi belirsiz)
Estonya’da bir psikiyatri kliniğinde yatan Leena Klammer, uzun süredir kaçmayı planlar. Sonunda amacına ulaşan Leena, varlıklı bir ailenin kızı rolüne bürünerek Amerika’ya seyahat eder. Ancak Leena’nın artık "Esther" olduğu yeni hayatında planlamadığı durumlar vardır. Bir anne, çocuklarını korumak için Esther’in karşısına dikilecektir
Texas Chainsaw Massacre
ABD gösterim tarihi: 18 Şubat (Türkiye gösterim tarihi belirsiz)
1974 yapımı Teksas Katliamı filminin devam halkası olan yapımda, elektrikli testereli katil Leatherface'e odaklanılıyor.