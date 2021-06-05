İşte 32 günde en yüksek mevduat faizini veren bankalar
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının ardından bankalar, koronavirüs salgını sürecinde yatırımlarının değerini korumak isteyen vatandaşları dövizden Türk lirası mevduat hesaplarına çekmek için yarışa girdi. Peki, en yüksek faiz hangi bankada? İşte güncel liste...
Alternatif Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Haziran Faiz Oranı yüzde 19.00
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Anadolubank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Haziran Faiz Oranı yüzde 19.75
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Burgan Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Haziran Faiz Oranı yüzde 19.00
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Cepte TEB 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Haziran Faiz Oranı yüzde 19.00
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