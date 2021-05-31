İşte 50 bin ve 200 bin TL'lik nefes kredisi veren bankalar
Nefes Kredisi Paketi'nin detayları belli oldu. Başvurular için geri sayım başlarken, kredi desteği sağlayacak bankaların listesi de açıklandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 Nefes Kredisi 1 Haziran itibarıyla uygulamaya alınacak. Buna göre, Nefes Kredisi Paketi'ne başvuruların 1 Haziran itibarıyla başlaması bekleniyor.
NEFES KREDİSİ ŞARTLARI NELER?
2020 yılı cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ'ler azami 50.000 TL, cirosu 1-10 milyon lira olan KOBİ'ler ise azami 200.000 TL kredi kullanabilecek.
NEFES KREDİSİ FAİZ ORANI NEDİR?
İşletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkanı sağlanacak 2021 Nefes Kredisi uygulamasında, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacak. Söz konusu uygulamada Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacak olup, faiz oranı yıllık yüzde 17,5 olarak belirlendi.
NEFES KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?
Nefes Kredisi Paketi'ne 10 banka katıldı. İşte nefes kredisi veren bankalar: TC Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO, Türkiye Halk Bankası AŞ, Türkiye İş Bankası AŞ,