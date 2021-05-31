İşte 50 bin ve 200 bin TL'lik nefes kredisi veren bankalar

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 Nefes Kredisi 1 Haziran itibarıyla uygulamaya alınacak. Buna göre, Nefes Kredisi Paketi'ne başvuruların 1 Haziran itibarıyla başlaması bekleniyor.