İşte 6 aylık vergi ertelemeyle ilgili detaylar
Koronavirüsün ekonomiye etkisini azaltmak için açıklanan 6 ay vergi ertelemesiyle ilgili merak edilenleri Yeminli Mali Müşavir İlyas Emre Yayla anlattı.
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgının Türk ekonomisine etkisini azaltmak adına hükümet destek paketlerinin kapsamını genişleterek vergi ertelemesinden yararlanacak 16 sektörü belirlemişti. Aralarında çiftçi, terzi, manav, avukat gibi 1.9 milyon gelir vergisi mükellefi de ertelemeden yararlanacak.
Beyannameler 27 Temmuzda verilecek, vergi ödemeleri ise ekim, kasım ve aralık aylarının son haftası yapılabilecek. Mazars Denge Ankara Vergi Ortağı Yeminli Mali Müşavir İlyas Emre Yayla en çok sorulan soruları yanıtladı.
Yayla’nın konuyla ilgili cevapları şöyle;
COVİD-19 SONRASI AÇIKLANAN BAZI DESTEKLER?
"Bütün Dünyayı etkileyen COVİD-19 salgının belki de insanlık için daha yıkıcı etkisi olabilecek ekonomik etkilerinin azaltılmasına yönelik bütün ülkeler önlem paketlerini açıklamaya/uygulamaya koymaya başladılar. Ülkemiz de aynı şekilde; açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanını çerçevesinde destekler açılanmaya başladı.