İşte 6 aylık vergi ertelemeyle ilgili detaylar

Beyannameler 27 Temmuzda verilecek, vergi ödemeleri ise ekim, kasım ve aralık aylarının son haftası yapılabilecek. Mazars Denge Ankara Vergi Ortağı Yeminli Mali Müşavir İlyas Emre Yayla en çok sorulan soruları yanıtladı.



Yayla’nın konuyla ilgili cevapları şöyle;