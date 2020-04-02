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  3. 02 Nisan 2020 07:30

İşte 6 aylık vergi ertelemeyle ilgili detaylar

Koronavirüsün ekonomiye etkisini azaltmak için açıklanan 6 ay vergi ertelemesiyle ilgili merak edilenleri Yeminli Mali Müşavir İlyas Emre Yayla anlattı.

İşte 6 aylık vergi ertelemeyle ilgili detaylar

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgının Türk ekonomisine etkisini azaltmak adına hükümet destek paketlerinin kapsamını genişleterek vergi ertelemesinden yararlanacak 16 sektörü belirlemişti. Aralarında çiftçi, terzi, manav, avukat gibi 1.9 milyon gelir vergisi mükellefi de ertelemeden yararlanacak.

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İşte 6 aylık vergi ertelemeyle ilgili detaylar

Beyannameler 27 Temmuzda verilecek, vergi ödemeleri ise ekim, kasım ve aralık aylarının son haftası yapılabilecek. Mazars Denge Ankara Vergi Ortağı Yeminli Mali Müşavir İlyas Emre Yayla en çok sorulan soruları yanıtladı.

Yayla’nın konuyla ilgili cevapları şöyle;

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İşte 6 aylık vergi ertelemeyle ilgili detaylar

COVİD-19 SONRASI AÇIKLANAN BAZI DESTEKLER?
"Bütün Dünyayı etkileyen COVİD-19 salgının belki de insanlık için daha yıkıcı etkisi olabilecek ekonomik etkilerinin azaltılmasına yönelik bütün ülkeler önlem paketlerini açıklamaya/uygulamaya koymaya başladılar. Ülkemiz de aynı şekilde; açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanını çerçevesinde destekler açılanmaya başladı.

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İşte 6 aylık vergi ertelemeyle ilgili detaylar

Bu desteklerin bazıları şunlardır:

- Bazı mükelleflerin Mücbir Sebep Hali kapsamında olduğunun ilan edilmesi ve Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) dahil bazı Vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin ertelemesi,

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