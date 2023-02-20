İşte 8 soruda Evim Yuvam Olsun kampanyası
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin barınma sorununun çözümüne katkı için başlatılan "Evim Yuvan Olsun" kampanyasında detaylar açıklandı. İşte 8 soruda 'Evim Yuvam Olsun' kampanyasının ayrıntıları...
Deprem yaralarının sarılması, vatandaşların her türlü ihtiyacının hızlı bir şekilde karşılanması için başlatılan seferberlik sürüyor. Olağanüstü Hal ilan edilen 11 ilden kendi imkânıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda tahliye olan vatandaşlar için bir hak kaybı söz konusu olmayacak. Depremden etkilenenler geçici olarak e-Devlet üzerinden üç ay geçerli olacak barkotlu kimlik belgesi alabilecek.
1. Depremden etkilenen yapılara ilişkin hasar durumu nereden öğrenilir?
Binanın hasar durumuna ilişkin bilgiler http:// hasartespit.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir. Hak sahipliği işlemleri hasar tespit çalışmaları tamamlandıktan sonra başlayacak.
2. Deprem bölgesinden ayrılanlar hak kaybına uğrar mı?
Deprem bölgelerinden kendi imkânlarıyla ya da AFAD koordinasyonunda tahliye olanlar için bir hak kaybı söz konusu olmayacak.
3. Kimlik kartı olmayanlar nasıl yararlanır?
Depremden etkilenenler kimlik kartı başvurusuna gerek kalmadan geçici olarak e-Devlet üzerinden kimlik belgesi alabilir. Geçici kimlik belgesinden depremden etkilenen illerde yerleşim yeri ya da diğer adres kaydı olanlar yararlanabilecek.