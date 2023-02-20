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İşte 8 soruda Evim Yuvam Olsun kampanyası

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin barınma sorununun çözümüne katkı için başlatılan "Evim Yuvan Olsun" kampanyasında detaylar açıklandı. İşte 8 soruda 'Evim Yuvam Olsun' kampanyasının ayrıntıları...

İşte 8 soruda Evim Yuvam Olsun kampanyası - Resim: 1

Deprem yaralarının sarılması, vatandaşların her türlü ihtiyacının hızlı bir şekilde karşılanması için başlatılan seferberlik sürüyor. Olağanüstü Hal ilan edilen 11 ilden kendi imkânıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda tahliye olan vatandaşlar için bir hak kaybı söz konusu olmayacak. Depremden etkilenenler geçici olarak e-Devlet üzerinden üç ay geçerli olacak barkotlu kimlik belgesi alabilecek.

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İşte 8 soruda Evim Yuvam Olsun kampanyası - Resim: 2

1. Depremden etkilenen yapılara ilişkin hasar durumu nereden öğrenilir?
Binanın hasar durumuna ilişkin bilgiler http:// hasartespit.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir. Hak sahipliği işlemleri hasar tespit çalışmaları tamamlandıktan sonra başlayacak.

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İşte 8 soruda Evim Yuvam Olsun kampanyası - Resim: 3

2. Deprem bölgesinden ayrılanlar hak kaybına uğrar mı?
Deprem bölgelerinden kendi imkânlarıyla ya da AFAD koordinasyonunda tahliye olanlar için bir hak kaybı söz konusu olmayacak.

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İşte 8 soruda Evim Yuvam Olsun kampanyası - Resim: 4

3. Kimlik kartı olmayanlar nasıl yararlanır?
Depremden etkilenenler kimlik kartı başvurusuna gerek kalmadan geçici olarak e-Devlet üzerinden kimlik belgesi alabilir. Geçici kimlik belgesinden depremden etkilenen illerde yerleşim yeri ya da diğer adres kaydı olanlar yararlanabilecek.

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