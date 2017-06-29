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  3. 29 Haziran 2017 10:59

İşte ABD'nin teröristlere vereceği silahlar

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rakka operasyonunu gerekçe göstererek terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'yi resmen silahlandrılmasına onay vermesinin yankıları sürüyor.

İşte ABD'nin teröristlere vereceği silahlar

ABD aslında birkaç aydır PYD/ YPG'ye silah ve mühimmat desteği sağlıyordu.

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İşte ABD'nin teröristlere vereceği silahlar

Yapılan açıklamayla Washington yönetiminin uygulaması resmiyet kazanmış oldu. ABD yönetimi, Rakka operasyonunu en geç haziran ayı içinde başlatmayı planlıyor. Kürt ve Arap milislerden oluşan Suriye Demokratik Güçleri (SDG), 2 aydır ABD desteğinde Rakka'ya 50 kilometre uzaklıktaki Tabka'yı ele geçirmek için DEAŞ ile çarpışıyor.

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İşte ABD'nin teröristlere vereceği silahlar

Murat Gürgen'in haberine göre bölgede halen binin üzerinde ABD askeri bulunurken, bu sayının 3-5 bin düzeyine yükseltilmesi planlanıyor.

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İşte ABD'nin teröristlere vereceği silahlar

ABD Özel Kuvvetleri'nin kullandığı tipte mühimmat, hafif silah, makineli silah, ağır makineli silah, haberleşme cihazları, gece görüş sistemleri, dijital kamuflaj ile iş makineleri ve silahlı zırhlı araç sevkıyatı yapılacağı öğrenildi.

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