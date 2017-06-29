İşte ABD'nin teröristlere vereceği silahlar

Yapılan açıklamayla Washington yönetiminin uygulaması resmiyet kazanmış oldu. ABD yönetimi, Rakka operasyonunu en geç haziran ayı içinde başlatmayı planlıyor. Kürt ve Arap milislerden oluşan Suriye Demokratik Güçleri (SDG), 2 aydır ABD desteğinde Rakka'ya 50 kilometre uzaklıktaki Tabka'yı ele geçirmek için DEAŞ ile çarpışıyor.

