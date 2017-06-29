İşte ABD'nin teröristlere vereceği silahlar
ABD Başkanı Donald Trump'ın Rakka operasyonunu gerekçe göstererek terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'yi resmen silahlandrılmasına onay vermesinin yankıları sürüyor.
Yapılan açıklamayla Washington yönetiminin uygulaması resmiyet kazanmış oldu. ABD yönetimi, Rakka operasyonunu en geç haziran ayı içinde başlatmayı planlıyor. Kürt ve Arap milislerden oluşan Suriye Demokratik Güçleri (SDG), 2 aydır ABD desteğinde Rakka'ya 50 kilometre uzaklıktaki Tabka'yı ele geçirmek için DEAŞ ile çarpışıyor.
Murat Gürgen'in haberine göre bölgede halen binin üzerinde ABD askeri bulunurken, bu sayının 3-5 bin düzeyine yükseltilmesi planlanıyor.