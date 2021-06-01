İşte A'dan Z'ye tatilde alınabilecek koronavirüs önlemleri
n Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr. Elif Hakko, koronavirüs gölgesinde geçecek yaz tatili için vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Bu yaz da geçtiğimiz yıl olduğu gibi konaklama için yazlık ev, karavan, çadır, yayla ve tekne gibi alternatifleri tercih edilebilir. Mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan kaçınmaya devam edilmeli.
Deniz ya da havuzdan virüs bulaşır mı?
Unutulmamalı ki virüs, doğru oranda klorlanmış havuz suyuna ya da denize girmekle bulaşmaz. Ancak sudan çıktıktan sonra güneşlenirken sosyal mesafeye dikkat etmeli, kişiye özel havlular kullanılmalı.
Ayrıca kullanacağınız şezlongların da temizlendiğinden emin olunmalı. Ortak kullanılan alanlara temas ettikten sonra eller maskeye, yüze, ağız ve burna değdirilmemeli, mutlaka yıkanmalı.
Uçak veya otobüste maskeyi çıkarmayın çünkü...
Uçak veya otobüs yolculuklarında maskelerin kesinlikle çıkarılmaması ve kurallara uygun olarak maskenin takılması gerekiyor.