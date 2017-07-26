İşte Adil Öksüz'ün karakola götürüldüğü anlar
Darbe girişimini yönettiği ve FETÖ'nün ''Hava Kuvvetleri imamı'' olduğu öne sürülen firari Adil Öksüz'ün yakalandıktan sonra jandarma karakoluna getirildiği anların görüntüleri iddianameye girdi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini yönettiği ve örgütün ''Hava Kuvvetleri imamı'' olduğu öne sürülen firari Adil Öksüz ile sivil imamlar Hakan Çiçek, Nurettin Oruç, Kemal Batmaz ve Harun Biniş'in yakalandıktan sonra jandarma karakoluna getirildikleri ana ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 481 kişi hakkında hazırlanıp Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamenin eklerinde yer alan görüntülere göre, kaçmaya çalışırken yakalanan Adil Öksüz'ün içinde bulunduğu jandarma aracı, 16 Temmuz 2016'da saat 12.11'de karakolun nizamiyesinden içeri girdi.
Adil Öksüz, saat 12.12'de aracın sol arka kapısından kelepçesiz olarak indi. Üzerinde açık mavi gömlek olduğu anlaşılan Öksüz'ün elindeki siyah çantası da görüntülere yansıdı.