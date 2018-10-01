İşte Anadolu'nun en büyük şirketleri listesi
Ekonomist Dergisi, Anadolu 500 listesini açıkladı.
Listenin ilk sırasına giren şirketin cirosu 5 milyar lirayı aştı. Bu yılki çalışmaya göre ilk üç şirketin bulunduğu iller, sırası ile Hatay, Karabük ve Kocaeli...
2017'de ciroları yüzde 31,9 arttı
2017'de Anadolu 500 şirketlerinin toplam cirosu 2016 yılına göre yüzde 31,9 artışla 263,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu yüksek ciro artışı Anadolu 500'ün 2011 yılından sonraki en iyi büyümeyi yakaladığını gösteriyor.
İşte, Anadolu 500 listesine giren ilk 100 şirket:
Firma Adı: Tosçelik Profil
Şehir: Hatay
Sıra: 1
Ciro (Net Satışlar TL): 5.089.761.269
Firma Adı: Kardemir
Sıra: 2
Şehir: Karabük
Ciro (Net Satışlar TL): 3.972.625.977
Firma Adı: Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi
Sıra: 3
Şehir: Kocaeli
Ciro (Net Satışlar TL): 3.872.339.243