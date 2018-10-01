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  3. 01 Ekim 2018 11:02

İşte Anadolu'nun en büyük şirketleri listesi

Ekonomist Dergisi, Anadolu 500 listesini açıkladı.

İşte Anadolu'nun en büyük şirketleri listesi

Listenin ilk sırasına giren şirketin cirosu 5 milyar lirayı aştı. Bu yılki çalışmaya göre ilk üç şirketin bulunduğu iller, sırası ile Hatay, Karabük ve Kocaeli...

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İşte Anadolu'nun en büyük şirketleri listesi

2017'de ciroları yüzde 31,9 arttı

2017'de Anadolu 500 şirketlerinin toplam cirosu 2016 yılına göre yüzde 31,9 artışla 263,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu yüksek ciro artışı Anadolu 500'ün 2011 yılından sonraki en iyi büyümeyi yakaladığını gösteriyor.

İşte, Anadolu 500 listesine giren ilk 100 şirket:

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İşte Anadolu'nun en büyük şirketleri listesi

Firma Adı: Tosçelik Profil

Şehir: Hatay

Sıra: 1

Ciro (Net Satışlar TL): 5.089.761.269

Firma Adı: Kardemir

Sıra: 2

Şehir: Karabük

Ciro (Net Satışlar TL): 3.972.625.977

Firma Adı: Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi

Sıra: 3

Şehir: Kocaeli

Ciro (Net Satışlar TL): 3.872.339.243

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İşte Anadolu'nun en büyük şirketleri listesi

Firma Adı: Erbakır

Sıra: 4 Şehir: Denizli

Ciro (Net Satışlar TL): 3.408.608.000

Firma Adı: Kroman Çelik Sanayi

Sıra: 5

Şehir: Kocaeli

Ciro (Net Satışlar TL): 3.354.427.986

Firma Adı: Tiryaki Agro Gıda Sanayi

Sıra: 6

Şehir: Gaziantep

Ciro (Net Satışlar TL): 3.264.181.883

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