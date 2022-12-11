İşte asgari ücret zammı ile ilgili AK Parti kulislerinde konuşulan rakam!

DESTİCİ, "YÜZDE 40-50 ARASINDA BİR ARTIŞ" DEMİŞTİ

Muhalefetin asgari ücret önerileri sonrası gözler Cumhur İttifakı'na çevrilmişti. Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada "Beklentimiz enflasyon + yüzde 20 refah payı belirlenerek yani yüzde 40-50 arasında bir artış ile asgari ücretin rahatlatılması olacak" diye konuşmuştu.