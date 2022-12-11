İşte asgari ücret zammı ile ilgili AK Parti kulislerinde konuşulan rakam!
Milyonların merakla beklediği 2023 yılı asgari ücret zammı ile ilgili AK Parti kulislerinde konuşulan rakamların ortaya çıktığı iddia edildi.
Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammıyla ilgili kulislerde rakamlar ise konuşulmaya devam ediyor. Muhalefet asgari ücretin 10 bin TL üzerine çıkması gerektiğini savunurken, CHP asgari ücret önerisini açıkladı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 2023 için asgari ücret önerilerinin 10 bin 128 lira olduğunu söyledi.
DESTİCİ, "YÜZDE 40-50 ARASINDA BİR ARTIŞ" DEMİŞTİ
Muhalefetin asgari ücret önerileri sonrası gözler Cumhur İttifakı'na çevrilmişti. Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada "Beklentimiz enflasyon + yüzde 20 refah payı belirlenerek yani yüzde 40-50 arasında bir artış ile asgari ücretin rahatlatılması olacak" diye konuşmuştu.
ASGARİ ÜCRET İÇİN AK PARTİ KULİSLERİNDE KONUŞULAN RAKAM
Son gelen iddialara göre AK Parti kulislerinde konuşulan asgari ücret beklentisi de ortaya çıktı. AK Parti kulislerinde asgari ücretin 8 bin ile 8 bin 250 TL arasında olacağının konuşulduğu öğrenildi.