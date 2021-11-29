İşte asgari ücreti 4 bin TL'ye çıkaracak formül
Asgari ücret zammı için pazarlık süreci 1 Aralık'ta başlıyor. 2022 yılında geçerli olacak asgari ücrete yüzde 25-30 aralığında bir zam bekleniyor. Bu orana göre net asgari ücret 3.500 TL ile 3.750 TL arasında olacak. Asgari ücretten vergi ve kesintilerin kaldırılması da masada. Böylece asgari ücretin 4 bin liraya çıkabileceği belirtiliyor.
Milyonlarca çalışanın gözü kulağı, 2022'de geçerli olacak asgari ücret tutarına çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Aralık'ta toplanıyor. İşçi sendikalarının zam oranın ilk toplantıda belirlenmesi konusundaki çağrısına bakanlık ile işveren sendikasından da olumlu sinyal geldi. Asgari ücretin 4 bin liraya yaklaşması için yapılan tüm vergi ve kesintilerin kaldırılması da dahil bütün seçenekler çalışılıyor.
ANKET SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUNULACAK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in tüm kesimlerin görüşlerinin alındığı asgari ücrete yönelik anket sonuçlarını yarın AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la paylaşması bekleniyor.
YOĞUN BİR EKONOMİ GÜNDEMİ
Milyonlarca çalışanın ve işverenin gözü çarşamba günü ilk toplantısını yapacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrilirken Türkiye yoğun bir ekonomi gündemine sahne olacak. Türkiye İstatistik Kurumu üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını açıklayacak. İhracat ve enflasyon rakamları da aynı gün duyurulacak.
İŞÇİ VE İŞVEREN KESİMİ BİR ARAYA GELİYOR
Komisyon ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yüz yüze gerçekleştirecek. Toplantıda yeni yıldan itibaren geçerli olacak artış için işçi ve işveren kesimi temsilcileri bir araya gelecek.