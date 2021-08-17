İşte Avrupa'da nüfusu İstanbul'dan az olan ülkeler

Türkiye'nin en kalabalık kenti olan İstanbul, 15 milyona yaklaşan nüfusuyla dünyanın da önemli metropollerinden biri olma özelliği taşıyor. Önemli bir tarihi mirasın üzerinde kurulu olan bu kadim kent, pek çok Avrupa ülkesinin nüfusundan daha fazla insana ev sahipliği yapmakta. İşte nüfus olarak İstanbul'dan daha küçük olan Avrupa ülkeleri.