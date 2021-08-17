İşte Avrupa'da nüfusu İstanbul'dan az olan ülkeler
Dünyada iki kıta üzerine kurulu tek kent olan İstanbul, özellikle 1950'li yıllardan itibaren yaşadığı göçlerle git gide büyüdü. Son açıklanan verilere göre nüfusu 15 milyon 460 bin olan İstanbul, Avrupa'nın birçok ülkesini geride bıraktı.
Türkiye'nin en kalabalık kenti olan İstanbul, 15 milyona yaklaşan nüfusuyla dünyanın da önemli metropollerinden biri olma özelliği taşıyor. Önemli bir tarihi mirasın üzerinde kurulu olan bu kadim kent, pek çok Avrupa ülkesinin nüfusundan daha fazla insana ev sahipliği yapmakta. İşte nüfus olarak İstanbul'dan daha küçük olan Avrupa ülkeleri.
Andorra
Pirene Dağları arasında kalan ve etrafında İspanya ile Fransa'nın bulunduğu Andorra'da 77 bin kişi yaşamakta. Ülkenin en önemli geliri Pirene Dağları'ndaki kış sporu faaliyetleri.
Arnavutluk
Adriyatik Denizi'ne kıyısı olan Arnavutluk, Avrupa'nın en dağlık ülkelerinden biri olma özelliği de taşıyor. Yüzlerce yıl Osmanlı hakimiyetinde kalan bu Balkan ülkenin toplam nüfusu 2 milyon 840 bin.
Avusturya
Dünyanın en müreffeh ülkelerinden biri olarak kabul edilen Avusturya, Avrupa'nın en önemli kış sporları merkezlerinden biri. Alp Dağları'nın önemli bir bölümüne ev sahipliği yapan ülkenin nüfusu ise 8 milyon 850 bin.