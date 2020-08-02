İşte banka banka emekli promosyonları
Emekliler, dul ve yetimler Kurban Bayramı'na zamlı maaşları ve bayram ikramiyeleri cebinde girerken; promosyon fırsatı da sürüyor. Bankalar düzenlediği kampanyalarda hem promosyonda hem de hizmette yarışıyor.
Emekliler, dul ve yetimler Kurban Bayramı'na zamlı maaşları ve bayram ikramiyeleri cebinde girerken; promosyon fırsatı da sürüyor. Bankalar düzenlediği kampanyalarda hem promosyonda hem de hizmette yarışıyor. İşte bazı kampanyalar:
● AKBANK: 500, 625, 750 lira veriyor. Şubede öncelikli hizmet, ücretsiz havale-EFT, kredi kolaylığı ve maaşı 2 gün erken çekme gibi imkanlar sunuyor. ● DENİZBANK: 675, 850, 1.000 lira ödüyor. Emekli yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira veriyor. Kredi kolaylıkları, indirim imkanları sunuyor.
● FİBABANKA: 500, 625, 750 lira ödüyor. ● GARANTİ BBVA: Ek ürün koşulu olmadan maaşa göre 800, 1.000, 1.200 lira nakit promosyon ödemesi yapıyor.
● HALKBANK: 500, 625, 750 lira ödüyor. Maaşın tamamını şube ve ATM'lerden çekebilme imkanı, ücretsiz ve indirimli hizmetler sunuyor. ● ING: 750 liraya varan promosyona ilaveten Turuncu Ekstra ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira nakit promosyon veriyor. Böylece toplamda ise 2 bin 550 liraya varan promosyon alınabiliyor.