İşte banka banka emekli promosyonları

● HALKBANK: 500, 625, 750 lira ödüyor. Maaşın tamamını şube ve ATM'lerden çekebilme imkanı, ücretsiz ve indirimli hizmetler sunuyor. ● ING: 750 liraya varan promosyona ilaveten Turuncu Ekstra ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira nakit promosyon veriyor. Böylece toplamda ise 2 bin 550 liraya varan promosyon alınabiliyor.