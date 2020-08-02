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  3. 02 Ağustos 2020 23:31

İşte banka banka emekli promosyonları

Emekliler, dul ve yetimler Kurban Bayramı'na zamlı maaşları ve bayram ikramiyeleri cebinde girerken; promosyon fırsatı da sürüyor. Bankalar düzenlediği kampanyalarda hem promosyonda hem de hizmette yarışıyor.

İşte banka banka emekli promosyonları

Emekliler, dul ve yetimler Kurban Bayramı'na zamlı maaşları ve bayram ikramiyeleri cebinde girerken; promosyon fırsatı da sürüyor. Bankalar düzenlediği kampanyalarda hem promosyonda hem de hizmette yarışıyor. İşte bazı kampanyalar:

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İşte banka banka emekli promosyonları

● AKBANK: 500, 625, 750 lira veriyor. Şubede öncelikli hizmet, ücretsiz havale-EFT, kredi kolaylığı ve maaşı 2 gün erken çekme gibi imkanlar sunuyor. ● DENİZBANK: 675, 850, 1.000 lira ödüyor. Emekli yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira veriyor. Kredi kolaylıkları, indirim imkanları sunuyor.

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İşte banka banka emekli promosyonları

● FİBABANKA: 500, 625, 750 lira ödüyor. ● GARANTİ BBVA: Ek ürün koşulu olmadan maaşa göre 800, 1.000, 1.200 lira nakit promosyon ödemesi yapıyor.

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İşte banka banka emekli promosyonları

● HALKBANK: 500, 625, 750 lira ödüyor. Maaşın tamamını şube ve ATM'lerden çekebilme imkanı, ücretsiz ve indirimli hizmetler sunuyor. ● ING: 750 liraya varan promosyona ilaveten Turuncu Ekstra ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira nakit promosyon veriyor. Böylece toplamda ise 2 bin 550 liraya varan promosyon alınabiliyor.

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