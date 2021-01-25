İşte banka banka emekli promosyonları
Emekliler için bankalar promosyon yarışına girişince rakam 500 liradan 2500 TL’ye kadar çıktı. 2018 senesinde promosyon kontratı imza atan emekli vatandaşlar için de vakit sona erdi. SGK ve Bağkur'lulara 1500-2.550 lira promosyon ödemesi yapılabilecek. İşte Ziraat, Halkbank, Vakıf, Garanti, TEB, İNG, Yapı kredi ödemeleri...
Emeklilerin merakla beklediği banka promosyon ücretleri belli oldu. Özel bankalar da SGK ile imzaladıkları yeni protokoller üzerinden emekli promosyon ücretlerini açıkladı.
‘3 yıl maaşımı sizden alacağım’ taahhüdünü veren emekli parasını alacak. İlk olarak 2018 yılında promosyon almaya hak kazanan emekliler geçen üç yıllık sürenin ardından yeniden promosyon ücreti almaya hak kazandı.
Mevcut banka kapsamında 3 sene kalınması durumunda bankanın değiştirilirse promosyon ödemesi alınabilmektedir. 2021 yılında maaşını belirlenen bankalara taşıyan emeklilere ortalama 1500 liraya kadar emekli maaşı olanlara 500 TL, 1500-2500 TL arasında emekli maaşı alanlar 625 TL, 2500 TL ve üstünde maaş alanlar ise TL lira tutarında emekli promosyonu ödemesi yapıyor.
Yaklaşık 12.5 milyon emeklinin yıllık 200 milyar liralık maaşı bankaları promosyon yarışına soktu. Peki emekli promosyon ödemeleri ne zaman? Hangi banka ne kadar emekli promosyon ücreti veriyor? Vatandaşlara emeklilikleri sırasında maaşlarını hangi bankadan almak istedikleri emeklilik talep dilekçesinde sorulmaktadır. Bu dilekçede ilgili alanın doldurulması halinde maaşlar bildirilen banka üzerinden alınmaktadır. Ancak bu alanın boş bırakılmış olması halinde maaşlar otomatik olarak Ziraat Bankası üzerinden çekilmektedir.