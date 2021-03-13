İşte banka banka kredi faiz oranları
Özellikle salgın sürecinde başta devlet bankalarının vatandaşlara sunduğu düşük faizli krediler büyük ilgi görürken dolayı kredi almak isteyen vatandaşlar bankaların güncel kredi faiz oranlarını araştırıyor. İşte 2021 yılı güncel kredi faiz oranları...
HALKBANK İHTİYAÇ, TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç Kredilerinde %1,51'dan, Taşıt Kredilerinde %1,54'den, Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.
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İŞ BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.50 Taşıt kredisi: 1.55 Ev kredisi: 1.40
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VAKIFBANK İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: %1.34'den İhtiyaç kredisi %1.42'den SarıPanjur Konut Kredisi: %1,32'den başlamaktadır.
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YAPI KREDİ TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.79 Konut kredisi: 1.42 Taşıt kredisi: 1.46
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