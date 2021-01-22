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  3. 22 Ocak 2021 10:25

İşte bankaların 2021 yılı 3 ay ertelemeli 50, 75 bin TL kolay kredi imkanları

Kredi çekmek isteyenler için bankaların açıklamaları ardı ardına geliyor. Pandemi döneminde acil nakit ihtiyacı olanlar kredi faiz oranlarını sorguluyor. Koronavirüs salgını sürecinde bankalar kredi faiz oranlarını güncellemeyi sürdürüyor.

İşte bankaların 2021 yılı 3 ay ertelemeli 50, 75 bin TL kolay kredi imkanları

ING İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI
ING %1,54'ten başlayan faizlerle 36 aya varen vade ve 3 ay erteleme seçeneğiyle ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor.

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İşte bankaların 2021 yılı 3 ay ertelemeli 50, 75 bin TL kolay kredi imkanları

ING örnek ödeme tablosu: Faiz oranı: %1,54 Kredi tutarı: 10.000 TL Vade: 36 ay Toplam geri ödeme: 13.781,52TL Kredi tahsis ücreti: 50,00TL

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İşte bankaların 2021 yılı 3 ay ertelemeli 50, 75 bin TL kolay kredi imkanları

İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANI
İş Bankası %1,50'den başlayan faiz oranıyla 36 ay vadeli 3 ay ertelemeli kredi imkanı sunuyor. İhtiyaç kredinizi size özel belirlenen ihtiyaç kredisi faiz oranıyla dilerseniz aylık eşit taksitlerle, dilerseniz kişiye özel esnek taksitli ödeme planıyla kullanabilirsiniz. Anında Kredi'ye başvururken dilerseniz ilk taksitinizi krediyi kullandığınız tarihten 3 ay sonra olacak şekilde belirleyebilir ve kredinizi eşit taksitlerle geri ödeyebilirsini

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İşte bankaların 2021 yılı 3 ay ertelemeli 50, 75 bin TL kolay kredi imkanları

QNB FİNANSBANK İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI
QNB Finansbank %1,33'den başlayan faiz oranıyla 36 ay 3 ay ertelemeli kredi imkanı sunuyor.

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