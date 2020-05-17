İşte bankaların bayram kredisi kampanyaları
26-27-28 Mayıs'ta kutlanacak olan Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala bankalar peş peşe bayram kredisi kampanyalarını açıklamaya başladı. Bazı bankalar 3 ay ertelemeli bayram kredisi fırsatı sunuyor.
İŞ BANKASI BAYRAM KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR? İş Bankası tarafından size özel belirlenen faiz oranıyla, 50.000 TL'ye kadar 60 aya varan vadeler ve 3 aya kadar geri ödemesiz dönemli "Anında Bayram Kredisi başvuruları başladı.
İşCep'ten Anında Bayram Kredisi başvurusu; "Krediler" > "Anında Kredi Başvuru" veya "Başvurular" > "Kredi" > "Anında Kredi" adımlarını takip ederek İnternet Şubesi'nden Anında Bayram Kredisi başvurusu; "Kredilerim" > "Anında Kredi" veya "Başvuru-Ürünler" > "Anında Kredi" adımlarını takip ederek hızlı ve kolayca yapabilirsiniz.
Anında Bayram Kredisi ile bu döneme özel ihtiyaçlarınızı karşılayabilir, dilerseniz ilk taksitinizi krediyi kullandığınız tarihten 3 ay sonra olacak şekilde belirleyebilir, üstelik kredinizi eşit taksitlerle geri ödeyebilirsiniz. İŞ BANKASI BAYRAM KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN
AKBANK 3 AY ERTELEMELİ KREDİ BAŞVURU NASIL YAPILIR? Başvurular Akbank şubesi, 7/24 Akbank Mobil uygulaması, 444 25 25 Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla yapılabiliyor. Akbank, yüzde 0,99'dan başlayan faizlerle "Ramazan Bayramına Özel İhtiyaç Kredisi" kampanyası başlattı. Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında Akbank'tan ihtiyaç kredisi kullanacak Akbank müşterileri, kredilerinin ilk taksitlerini de 3 aya kadar erteleyebilecek.