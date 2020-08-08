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  3. 08 Ağustos 2020 11:55

İşte Beyrut'u ölüme boğan patlayıcıların görüntüleri

Lübnan'ın başkenti Beyrut limanında 4 Ağustos'ta meydana gelen büyük patlama 154 insanın hayatını kaybetmesine sebep olurken geride 6 bin de yaralı bıraktı.

İşte Beyrut'u ölüme boğan patlayıcıların görüntüleri

Lübnan'ın başkenti Beyrut limanında 4 Ağustos'ta meydana gelen büyük patlama 154 insanın hayatını kaybetmesine sebep olurken geride 6 bin de yaralı bıraktı.

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İşte Beyrut'u ölüme boğan patlayıcıların görüntüleri

Patlamadan sonra adeta savaş alanına dönen başkent Beyrut bir yandan korkunç patlamanın enkazını kaldırmaya çabalarken bir yandan da kayıplarına ağlamaya devam ediyor.

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İşte Beyrut'u ölüme boğan patlayıcıların görüntüleri

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta, patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

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İşte Beyrut'u ölüme boğan patlayıcıların görüntüleri

Beyrut Valisi Mervan Abbud, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın yol açtığı zararın 10 ila 15 milyar doları aşabileceğini belirtmişti.

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