İşte Beyrut'u ölüme boğan patlayıcıların görüntüleri
Lübnan'ın başkenti Beyrut limanında 4 Ağustos'ta meydana gelen büyük patlama 154 insanın hayatını kaybetmesine sebep olurken geride 6 bin de yaralı bıraktı.
Lübnan'ın başkenti Beyrut limanında 4 Ağustos'ta meydana gelen büyük patlama 154 insanın hayatını kaybetmesine sebep olurken geride 6 bin de yaralı bıraktı.
Patlamadan sonra adeta savaş alanına dönen başkent Beyrut bir yandan korkunç patlamanın enkazını kaldırmaya çabalarken bir yandan da kayıplarına ağlamaya devam ediyor.
Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta, patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.