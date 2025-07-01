İşte bir köyü küle çeviren yangının boyutu: ''Uçan bir kuşun yanarak düştüğünü gördüm''

Köyü alevlerden kurtaramadıklarını ifade eden Ünver, "Osmanlı döneminde çok kullanılan bir köy. Bu yapılardan da görüyorsunuz. Maalesef bu yangın burayı da kül etti. Rüzgarların çok kuvvetli olması. Açıkçası engel olamadık burayı kurtarmaya. İlk günden beri tankerlerimizle, traktörlerimizle buraya su getirip, burada yangın teşkilatında çalışan arkadaşlara su yardımında bulunduk. Ama devasa büyüklükte bir yangın olduğu için, biz sadece tankerden tankere su aktarmakla yardımcı olabildik” dedi.