İşte bir köyü küle çeviren yangının boyutu: ''Uçan bir kuşun yanarak düştüğünü gördüm''
Sakarya'da başlayan ve Bilecik'e sıçrayan orman yangını, tarihi geçmişiyle bilinen Gölpazarı ilçesine bağlı Köprücek köyünü neredeyse tamamen küle çevirirken bölge hakından bir vatandaş "Hayatımda gördüğüm en büyük dramlardan biriydi. Uçan bir kuşun yanarak düştüğünü gördüm" ifadeleri kabusun büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.
Osmanlı döneminden kalma en eski yerleşim yerlerinden Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Köprücek köyünde 12 evden 10’u yandı.
Yangın sırasında komşu köylerden yardıma koşan Solmaz Ünver, köyün tarihinin 1500’lü yıllara dayandığı ve bölgenin en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunu söyledi.
Köyü alevlerden kurtaramadıklarını ifade eden Ünver, "Osmanlı döneminde çok kullanılan bir köy. Bu yapılardan da görüyorsunuz. Maalesef bu yangın burayı da kül etti. Rüzgarların çok kuvvetli olması. Açıkçası engel olamadık burayı kurtarmaya. İlk günden beri tankerlerimizle, traktörlerimizle buraya su getirip, burada yangın teşkilatında çalışan arkadaşlara su yardımında bulunduk. Ama devasa büyüklükte bir yangın olduğu için, biz sadece tankerden tankere su aktarmakla yardımcı olabildik” dedi.
Köprücek’te can kaybının yaşanmamasının tek tesellileri olduğunu söyleyen Ünver, köylülerin hayvanlarını kurtarmak için büyük çaba gösterdiğini söyledi.