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  3. 12 Nisan 2018 14:16

İşte Boğaz'daki yalıya çarpan kaptanın ifadesi

İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenerek yalıya çarpan Malta bayraklı 'Vitaspirit' isimli geminin personeli Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade verdi.

İşte Boğaz'daki yalıya çarpan kaptanın ifadesi

Geminin Filipinli kaptanı Edgardo Deseo ifadesinde kazayı anlattı.

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İşte Boğaz'daki yalıya çarpan kaptanın ifadesi

İstanbul Boğazı'nda tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpan Malta bayraklı Vitaspirit adlı geminin Filipinli kaptanı Edgardo Deseo ve 3 mürettebat, deniz kaza raporu düzenlenmesi için İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul 17. Denizcilik İhtisas Mahkemesi'ne geldi. 4 kişi burada ifade verdi.

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İşte Boğaz'daki yalıya çarpan kaptanın ifadesi

"MAALESEF O SIĞ ALANA GİDEMEDİM"

Filipinli kaptan Edgardo Deseo mahkemede kazanın nasıl meydana geldiğini anlattı. Deseo'nun "Bulunduğumuz konum itibariyle dönüş yarı çapımız çok sınırlıydı. Dolayısıyla geminin dönmeye başlayıp sahile yandan çarpması daha büyük hasara hatta ölümlü kazaların olmasına neden olabilirdi. Daha geniş bir alana çarpmamak için demir atmaktan vazgeçtik. O esnadaki amacım 4 metredeki derinlikte gemiyi burnundan sığ bir yere oturtmaktı. Böylece amacım zararı en aza indirmekti . Motorlar durduğu için maalesef o sığ alana gidemedim ve çok yakınında bulunan o eve çarptım" dediği öğrenildi

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İşte Boğaz'daki yalıya çarpan kaptanın ifadesi

YALIYA NEDEN ÇARPTIĞINI AÇIKLADI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Hızır Reis Deniz, Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpan geminin arıza nedenini açıkladı. TBMM KİT Komisyonu'na bilgi veren Deniz, "Geminin 5 numaralı silindir kaverinin çatlaması sonucu, soğutma suyunun eksilmesi nedeniyle hararet yükseldi ve motor arızası oluştu. Motorun stop etmesi sonucu gemiye hâkim olunamadı ve kaza meydana geldi" dedi.

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